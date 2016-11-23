Гол Бензема принес "Реалу" победу над «Спортингом» в Лиссабоне

«Реал Мадрид» продолжает борьбу за первое место в группе Лиги Чемпионов благодаря победе на лиссабонским «Спортингом» (1:2) за три минуты до финала. В последнем туре групповой стации команда Зидана поборется за первое место с дортмундской «Боруссией».

Несмотря на травмы одних из главных игроков состава Бэйла и Марсело, «Мадриду» удалось вырвать победу на последних минутах после того, как португальцы сравняли счет. В первом тайме подопечные Зидана старались играть по той же схеме, что и против «Атлетико» на «Кальдероне», а единственным отличием в стартовом составе стало появление Рамоса.

Модрич и Ковачич вновь показали высокий уровень игры в центре поля, отбирая мяч у соперника и связывая защиту с атакой. Иско снова сыграл под нападающим и хоть и не провел такой же великолепный матч, доказал всем, что именно на этой позиции он чувствует себя комфортнее всего.

Команды обменивались опасными моментами, но открыть счет удалось «Мадриду» на 29-й минуте: после неудачного удара Криштиану Варан не растерялся и, подобрав быстро мяч, отправил его в сетку ворот. С момента этого гола «Реал» начал позволять слишком многое сопернику, который, однако, так и не сравнял счет в первом тайме.

В середине второго тайма «Спортинг» остался вдесятером из-за удаления Перейры, который, пытаясь попасть по мячу, ударил Ковачича в грудь. Судья сразу же удалил игрока, однако это никак не повлияло на игру португальцев, которые продолжали атаковать гостей и в итоге добились своего.

На 80-й минуте ошибка Фабиу Коэнтрау привела к пенальти в пользу «Спортинга», и Адриен Силва без проблем реализовал удар, сравняв счет. У команды Зидана оставалось всего десять минут, чтобы вырвать победу и не усложнять свое положение в группе. За три минуты до конца встреча «Реалу» удалось забить после навеса в штрафную от Рамоса и гола Бензема, который вышел на замену Иско на последние 20 минут.

«Спортинг» – «Реал Мадрид» 1:2

Голы: 0:1 – 29' Варан, 1:1 – 80' Адриен Силва (пенальти), 1:2 – 87' Бензема.

«Спортинг»: Руй Патрисиу, Жоау Перейра, Коатес, Рубен Семеду, Зегелар, Вильям Карвалью, Желсон Мартинш, Бруно Сезар (Кэмпбелл, 62'), Адриен Силва, Руис (Скелотто, 67'), Дост (Андре, 77').

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело (Коэнтрау, 71'), Модрич, Ковачич, Васкес, Иско (Бензема, 67'), Бэйл (Асенсио, 58'), Роналду.

Удаление: Жоау Перейра 64'.