Гарбин Мугуруса стала второй ракеткой мира, а Надаль – четвертой

После победы на Открытом чемпионате Франции испанская теннисистка Гарбин Мугуруса поднялась на вторую строчку в рейтинге WTA. Рафаэль Надаль, в свою очередь, поднялся на четвертую строчку рейтинга АТР.

Лидером среди теннисисток остается американка Серена Уильямс, которая в финале Ролан Гаррос проиграла Мугурусе. Последний раз титул Большого шлема для Испании выигрывала Аранча Санчес Викарио 18 лет назад.

Рафаэль Надаль поднялся на одну строчку в мировом рейтинге АТР, несмотря на то, что испанцу пришлось покинуть Ролан Гаррос после третьего круга из-за травмы запястья. Надаль поднялся на четвертую позицию благодаря поражению Стэна Вавринки в полуфинале.