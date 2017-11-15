Футбольный матч Россия-Испания закончился со счетом 3:3

Сборная России сыграла вничью с командой Испании в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

Гостям удалось открыть счет уже на восьмой минуте встречи благодаря усилиям защитника Хорди Альбы, сообщает "Матч ТВ".

Позже главный арбитр матча Джанлука Рокки назначил пенальти в ворота российской команды. Судья увидел игру рукой в исполнении Далера Кузяева и мгновенно указал на точку. Серхио Рамос успешно справился с поставленной задачей.

Под занавес первого тайма россияне смогли сократить отставание в счете. Алексей Миранчук сделал передачу на Федора Смолова, который пробил точно в дальний угол.

На 51-й минуте отличился уже сам Миранчук, однако через несколько мгновений в ворота российской команды снова был назначен пенальти. Рамос успешно реализовал и второй назначенный 11-метровый удар.

Третий гол смогли соорудить и российские футболисты. Вышедший на замену Александр Кокорин помог Смолову оформить дубль в этой встрече.

Под конец игры травму головы получил голкипер сборной России Андрей Лунев. Вратарь покинул поле на носилках, а его роль на последних минутах исполнил Денис Глушаков.