Фран Эскриба стал новым тренером "Вильярреала"

"Вильярреал" сообщил о назначении нового главного тренера Франа Эскриба, который заменит Марселиньо Гарсия Тораля. Марселиньо был уволен в среду вечером после разногласий с руководством клуба.

51-летний валенсийский тренер начал свою карьеру в качестве помощника тренера в "Хетафе", "Валенсии", "Бенфики" и "Атлетико". В 2012/13 Эскриба стал главным тренером "Эльче", с которым добился выхода в Примеру. В сезоне 2015/16 Фран Эскриба возглавлял "Хетафе".

Отметим, что бывший тренер Марселиньо руководил "Вильярреалом" последние три с половиной сезона, и официально клуб не сообщил причин его увольнения. Испанские СМИ заверяют, что причиной увольнения стали разногласия между тренером и руководством.