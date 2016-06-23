ФК «Барселона» за год принес городу 906 миллионов евро

За сезон 2014-2015 туристы и жители каталонской столицы потратили 906 млн евро на билеты, сувениры и другую продукцию, связанную с футбольным клубом «Барселона». Это на 19,3% больше, чем в сезоне 2014-2015. Данные приводит в своем отчете компания-аудитор Deloitte.

Доля футбольного клуба в городском ВВП увеличилась с 1,2% до 1,5%. Деятельность клуба также дала рабочие места 16,62 тыс. человек, что больше на 9%, чем сезоном ранее. Консультант Deloitte Ана Адуэнза говорит, что если бы не было ФК, то в Барселоне было бы 18% безработных.

Финансовый вице-президент «Барселоны» Кристина Монжа заявила, что «клуб является экономическим двигателем для города благодаря своим устойчивым методам работы, а также глобализации». Она считает, что после реконструкции стадиона «Камп Ноу» доходы могут еще увеличиться. По ее данным, 6% туристов приезжают в Барселону ради футбольного матча, что дает 1,47 млн ночевок за год.