Финал Кубка Короля пройдет на стадионе «Висенте Кальдерон»

Финал Кубка Короля, в котором сыграют «Барселона» и «Алавес», пройдет 27 мая 2017 года на стадионе «Висенте Кальдерон», что подтвердила в понедельник вечером Испанская федерация по футболу (RFEF).

«Комитет директоров RFEF, который собрался сегодня в спортивном городке Лас-Росас, принял решение провести финал Кубка Короля, который пройдет 27 мая между «Барселоной» и «Алавесом», на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде», – сообщается на официальном сайте Федерации.

Таким образом, финал Кубка Короля станет последним матчем на «Висенте Кальдерон», поскольку в новом сезоне «Атлетико» начнет выступать на стадионе «Ванда Метрополитано». Несколько дней назад «Алавес» официально запросил проведение финала на «Сан Мамес», однако «Атлетик» был вынужден отказать из-за концентра Guns N' Roses 30 мая.