Фигурист Хавьер Фернандес перенес небольшую операцию

Сегодня утром двукратный чемпион мира испанский фигурист Хавьер Фернандес перенес несложную операцию по поводу лобкового симфиза, о чем сообщает агентство Europapress. Эта операция позволит испанцу принять участие в Чемпионате Европы и мира в следующем сезоне, который начинается в октябре.

Операция, которую выполнил доктор Лейес, прошла в Мадриде под наблюдением врача Рафы Хакомэ из Мадридской федерации зимнего спорта. Четырехкратный чемпион Европы решился на эту операцию, чтобы иметь возможность конкурировать на должном уровне в предстоящем сезоне.

«Хави должен отдохнуть десять дней после операции, после чего он сможет приступить к занятиям по программе укрепления и реабилитации», – объяснил доктор Лейес. Таким образом, у фигуриста останется два с половиной месяца, чтобы подготовиться к новому сезону.