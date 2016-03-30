ФИФА оштрафовала «Севилью» на 50 тысяч евро

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал «Севилью» на 50 тысяч евро (55 тысяч швейцарских франков) за нарушение регламента организации, касающегося участия третьих сторон в подписании игроков.

Как объяснила ФИФА на официальном сайте, «Севилья» нарушила статью 18 и приложение 3 данного регламента. В официальном заявлении сообщается, что «Севилья» виновна в подписании контрактов, которые позволяли третьим сторонам влиять на независимость клуба. Кроме того, «Севилья» не вносила необходимую информацию в базу международных трансферов ФИФА.

Кроме «Севильи» также были оштрафованы «Сантос» на 68,6 тысяч евро, «Твенте» – на 169 тысяч евро и «Сент-Труйден» – на 55 тысяч евро.