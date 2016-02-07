Фернандо Торрес забил сотый гол за «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес забил свой сотый гол за мадридцев в матче против «Эйбара» на «Висенте Кальдерон» в рамках 23-го тура Ла Лиги. Такой особенной цифры игрок достиг спустя 15 лет после дебюта за «Атлетико».

«После стольких лет я вошел в список лучших бомбардиров в истории клуба. Я вырос здесь, и забить 100 голов для меня - особенный момент. Надо продолжать двигаться дальше, мы боремся за титулы, и надо в конце сезона выиграть хотя бы один», – сообщил Торрес в послематчевых комментариях.

В списке лучших бомбардиров «Атлетико» Торреса опережают Серхио Агуэро (101 гол), Хосе Хункоса (103), Энрике Кольяр (105), Аделардо Родригес (113) и Луис Арагонес (173).