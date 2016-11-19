Фернандо Морьентес: "Атлетико" не является фаворитом в мадридском дерби

Во время рекламного мероприятия TAG Heuer бывший нападающий «Мадрида» и тренер «Фуэнлабрады» Фернандо Морьентес обсудил предстоящее мадридское дерби, отметив, что «Атлетико» не является фаворитом.

«Я бы сыграл без ВВС: справа – Лукас Васкес, слева – Бэйл, а Криштиану на острие атаки. Можно использовать схему 4-2-3-1, с тремя полузащитниками в центре», – сообщил Морьентес, отвечая на вопрос от тактике на игру.

«Дерби – это всегда особенный матч, неважно, что стоит на кону. В случае поражения «Атлетико» упадет еще ниже в турнирной таблице. Для меня команда Симеоне не является фаворитом, хотя для них эта встреча важнее, чем для «Реала» из-за положения в Ла Лиге», – добавил тренер «Фуэнлабрады».

Что касается травмированного Альваро Мораты, то для Морьентеса отсутствие этого игрока может негативно сказаться на команде: «Альваро играет важную роль в «Мадриде» и на данный момент является лучшим бомбардиром в команде. Он делает атаку сильнее, быстро двигается и становится настоящей головной болью для защиты соперника. Возможно, в какой-то момент именно такой замены будет не хватать Зидану».