Фернандо Алонсо попал в страшную аварию в Австралии

Испанский гонщик Фернандо Алонсо попал в страшную аварию во время первого этапа гран-при «Формулы-1» в Австралии. Испанец столкнулся с мексиканским гонщиком из команды Haas Эстебаном Гутьересом, но никто из них не пострадал.

На 18-м круге болид Алонсо столкнулся с машиной Гутьерреса, и в результате столкновения у болида испанца оторвалось колесо. Машина вылетела с трассы, врезалась в отбойник и несколько раз перевернулась. Алонсо чудом удалось остаться в живых и даже не пострадать.

Из-за аварии гонка была прервана, однако после того, как обломки были убраны с трассы, турнир продолжился.

«Я благодарен команде McLaren за безопасность болида, который спас мне жизнь. И спасибо товарищам и болельщикам за поддержку. Я чувствую себя хорошо, но мне нужно еще прийти в себя после случившегося и начать подготовку к следующей гонке», - сообщил Алонсо журналистам.