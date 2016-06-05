Фелисиано Лопес и Марк Лопес выиграли Ролан Гаррос в парном разряде

Испанский теннисисты Фелисиано Лопес и Марк Лопес выиграли Открытый чемпионат Франции Ролан Гаррос в парном разряде. В финале турнира они встретились с американцами Бобом и Майком Брайаном, которых обыграли со счетом 6:4, 6:7(6), 6:3.

После выигранного первого сета матч превратился в обмен ударами и завершился в пользу американцев, который выиграли сет уже во время тай-брейка. Однако испанцы не стали опускать руки и уверенно добили соперника, выиграв первый парный титул Большого шлема для Испании за последние 26 лет.

За 2 часа и 19 минут матча испанцы записали на свой счет шесть эйсов, три брейка и пять ошибок при подаче. Их соперники Боб и Марк сделали три эйса и две двойные ошибки. Этот титул принес Фелисиано и Марку 500 тысяч долларов призовых и 2000 рейтинговых очков.