Федерация Испании по футболу оштрафовала «Валенсию» за инцидент с бутылкой

Королевская федерации Испании по футболу (RFEF) оштрафовала «Валенсию» на 1,5 тысячи евро за инцидент с брошенной бутылкой в футболистов «Барселоны» (2:3) во время матча 9-го тура Ла Лиги в прошлые выходные.

После изучения дела RFEF приняла решение оштрафовать «Валенсию» в связи с нарушением статьи 101.2 Дисциплинарного кодекса федерации. Однако кроме «Валенсии» в заявлении отмечаются игроки «Барселоны», которые приняли участие в праздновании победного гола: Месси, Неймар и Бускетс.

По мнению RFEF, ничто не оправдывает поведение болельщиков «Валенсии», однако игроки «Барселоны» в этой ситуации вели себя непрофессионально и провокационно. Речь идет о жестах и словах в сторону трибун во время празднования победного гола, о чем RFEF говорит в заявлении.

«Ни одно, ни другое поведение не должно быть замечено во время спортивных турниров. В любой момент на поле должно быть взаимное уважение и хорошее отношение между игроками и болельщиками», – заявляет Федерация, которая предупредила, что при повторении инцидента стадион «Месталья» может быть закрыт на некоторое время для публики.