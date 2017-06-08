Эдуардо Бериццо – новый тренер «Севильи»

Аргентинский тренер Эдуардо Бериццо был назначен главным тренером «Севильи» на предстоящие два сезона, о чем сообщает официальный сайт андалузского клуба.

«Севилья» и Эдуардо Бериццо достигли соглашение, согласно которому аргентинец становится новым главным тренером клуба на предстоящие два сезона», – сообщается на официальном сайте «Севильи». Презентация Бериццо в столице Андалусии пройдет уже в ближайшие дни.

Ранее Эдуардо Бериццо руководил «Сельтой», в которой за три сезона добился отличных результатов. Благодаря ему «Сельта» вернулась в Европу, сыграв в полуфинале Лиги Европы и двух полуфиналах Кубка Короля.