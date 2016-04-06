Дубль Суареса принес «Барселоне» победу над «Атлетико»

«Барселона» обыграла «Атлетико» на «Камп Ноу» (2:1) в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Чемпионов благодаря дублю Луиса Суареса во втором тайме. За «Атлетико» единственный гол забил Фернандо Торрес, который был удален на 35-й минуте.

Несмотря на удаление и замены Луиса Энрике, «Барселона» не смогла доминировать над «Атлетико» на своем стадионе. Противостояние между командами остается открытым, и «Атлетико» еще имеет возможность отыграться на «Висенте Кальдерон».

Удаление решило исход матча, поскольку до этого момента «Атлетико» не только праздновал гол Торреса, но и почти удвоил счет после момента Гризманна. Оставшись в меньшинстве, мадридцам пришлось закрыться в защите, а «Барселона» безуспешно пыталась сравнять счет до конца первого тайма.

После перерыва игра «Барселоны» пошла немного активнее, и голы Луиса Суареса за десять минут принесли команде важную победу. Самыми активными на поле были Месси, Неймар и Иньеста, однако именно Суаресу, которого почти не было видно на поле, выпала честь забить оба гола.

Несмотря на то, что «Атлетико» играл вдесятером, у команды Симеоне было несколько опасных моментов, которые могли бы решить исход матча, но «Барсе» удалось повернуть удачу в свою сторону. У «Атлетико» еще есть шанс выиграть противостояние в следующую среду в ответной игре на «Висенте Кальдерон».

«Барселона» – «Атлетико» 2:1

Голы: 0:1 – 25' Торрес, 1:1 – 63' Суарес, 2:1 – 74' Суарес.

«Барселона»: тер Штеген, Дани Алвес, Пике, Маскерано, Альба, Ракитич (Рафинья, 63'), Бускетс (Серджи Роберто, 80'), Иньеста (Туран, 83'), Месси, Суарес, Неймар.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Люка Эрнандес, Годин, Филипе Луис, Сауль (Корреа, 90'), Габи, Коке, Гризманн (Томас, 76'), Торрес, Феррейра Карраско (Фернандес, 53').

Удаление: Торрес 35’.