Дубль Сильвы помог Испании обыграть Бельгию

Сборная Испании по футболу уверенно обыграла Бельгию со счетом 2:0 в дебютном матче Хулена Лопетеги на тренерской скамье. Команда, лидером которой на поле стал автор двух голов Давид Сильва, показала неплохую игру и дала надежду на успех.

Чемпион мира и Европы играет по памяти, когда чувствует ритм своей игры. Единственным неприятным моментом товарищеской встречи стала незначительная травма Альваро Мораты, который был вынужден покинуть поле на 27-й минуте. Ему на замену вышел вернувшийся в сборную Диего Коста и почти сразу отличился голевой передачей на Сильву.

Первый гол «эры Лопетеги» разбудил Испанию, которая владела мячом и сдерживала прессинг Бельгии. С каждой минутой Красная Фурия показывала все лучшую игру с атаками по флангам Карвахаля и Витоло, что и привело в итоге к открытию счета.

Отсутствие порядка в игре бельгийцев позволило Коке и Тьяго завладеть центром поля, что принесло огромные проблемы сопернику. Во втором тайме подопечные Лопегети играли агрессивно, настойчиво и создавали один за другим голевые моменты. Второй гол был забит на 62-й минуте с пенальти на Витоло, а реализовал 11-метровый удар тот же Давид Сильва.

Следующая игра сборной Испании пройдет 5 сентября против Лихтенштейна на стадионе «Рейно-де-Леон» в рамках отборочного тура к Чемпионату мира в России.

Бельгия – Испания 0:2

Голы: 0:1 – 34' Сильва, 0:2 – 62' Сильва (пенальти).

Бельгия: Куртуа, Лукаку, Алдервейрелд, Менье, Вертонген, Наингголан (Дембеле, 46'), Азар, Феррейра Карраско (Миральяс, 77'), Витцель, де Брюйне (Дефур, 87'), Ориги (Лукаку, 67').

Испания: Де Хеа, Рамос, Карвахаль (Серджи Роберто, 85'), Альба (Аспиликуэта, 59'), Пике (Бартра, 59'), Бускетс, Коке, Сильва (Васкес, 75'), Алькантара, Витоло (Сауль, 75'), Мората (Диего Коста, 27').