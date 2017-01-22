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          Новости Испании » Новости » Спорт » Дубль Рамоса принес «Мадриду» победу над «Малагой»

          Дубль Рамоса принес «Мадриду» победу над «Малагой»

          15:35 22.01.2017

          «Реал Мадрид» снова вернулся к победам в матче против «Малаги» (2:1), которую обыграл на «Сантьяго Бернабеу» благодаря дублю Серхио Рамоса в первом тайме – оба раза с подачи Тони Крооса.

          Казалось, что после двух поражений подряд «Реал» поджидает неудачная серия игр, однако подопечные Зидана взяли себя в руки и добились трех важных очков в борьбе за Ла Лигу. Возможно, победа против «Малаги» была не слишком убедительной, и лидер позволял многое сопернику, но и этого хватило для победы.

          Слабой стороной «Мадрида» в этом матче были фланги, на которых играли Начо и Марсело, получивший травму на 25-й минуте. До этого времени у обеих команд было достаточно опасных моментов, чтобы открыть счет, но мяч отказывался залетать в ворота. 

          Травма Марсело вынудила Зидана изменить рисунок игры, поставив Лукаса Васкеса на правый фланг и оставив единственного оставшегося защитника Данило на скамье запасных. Первый гол Рамоса головой после подачи углового развеял сомнения «сливочных», которые почувствовали себя уверенней на поле.

          Перед перерывом капитан «Реала» удвоил счет, позволив своей команде спокойно уйти на перерыв, ведя в счете. Для Рамоса этот гол стал уже шестым в сезоне, что является личным рекордом защитника. Моменты спустя у Бензема и Криштиану были возможности забить еще один гол, но вратарь спас положение «Малаги».

          После перерыва «Мадрид» не сбавлял обороты, однако «Малаге» все равно удалось вернуть один гол на 63-й минуте благодаря Аньору. Хозяева почувствовали угрозу после этого гола и бросили все силы в атаку, пытаясь любыми способами забить третий гол, но счет на табло так и не изменился.

          «Реал Мадрид» – «Малага» 2:1 

          Голы: 1:0 – 35' Рамос, 2:0 – 43' Рамос, 2:1 – 63' Аньор.

          «Реал Мадрид»: Навас, Начо, Варан, Рамос, Марсело (Иско, 25'), Модрич (Ковачич, 78'), Каземиро, Кроос, Васкес, Бензема (Мората, 82'), Роналду.

          «Малага»: Камени, Росалес, Луис, Вильянуэва, Хуан Карлос (Демичелис, 73'), Камачо, Ресио, Аньор, Форнальс, Чори Кастро (Хони Родригес, 67'), Пеньяранда (Сантос, 79'). 

          Темы: Спорт

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