Диего Симеоне может покинуть «Атлетико» и возглавить «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте может покинуть команду ближайшим летом, сообщает The Times. По информации издания, у итальянского специалиста возникли разногласия с руководством клуба по вопросам управления клубом и трансферной политике.

Главным претендентом на пост тренера «Челси» является возглавляющий мадридский «Атлетико» Диего Симеоне. Лондонский клуб приглашал аргентинского специалиста два года назад, но тогда он решил остаться в столице Испании. В сентябре 2017 года Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года.

Ранее аргентинец признавался, что в будущем мог бы возглавить миланский «Интер», за который выступал как игрок с 1997 по 1999 год. «Атлетико» он возглавляет с 2011 года, выиграв с клубом чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА и дважды уступив в финале Лиги чемпионов.

Источник: РБК