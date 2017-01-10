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          Новости Испании » Новости » Спорт » Девять игроков Ла Лиги вошли в лучшую команду FIFA FIFPro 2016

          Девять игроков Ла Лиги вошли в лучшую команду FIFA FIFPro 2016

          11:30 10.01.2017

          «Реал Мадрид» и «Барселона» почти полностью составили лучшую команду мира FIFA FIFPro 2016, которую выбирают 26500 футболистов со всей планеты. «Реал» представляют пять игроков, а «Барселону» – четыре, если не учитывать Дани Алвеса, который летом перешел в «Ювентус».

          В лучшую сборную мира вошли Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Марсело («Реал»), Лука Модрич («Реал»), Тони Кроос («Реал Мадрид»), Андрес Иньеста («Барселона»), Лео Месси («Барселона»), Луис Суарес («Барселона») и Криштиану Роналду («Реал Мадрид»).

          Интересно отметить, что игроки «Барселоны» не смогли присутствовать на церемонии и получить премии из-за подготовки к матчу с «Атлетиком» в Кубке Короля. Каталонский клуб сообщил об этом в понедельник утром, добавив, что «Барсу» на церемонии ФИФА будет представлять президент Жозеп Бартомеу и другие члены руководства.

          Темы: Спорт

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