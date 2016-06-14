Давид Сильва провел сотый матч за сборную Испании

Сильва дебютировал в сборной 15 ноября 2006 года на стадионе «Рамос-де-Карранса» в матче против Румынии. За десять лет игроку удалось записать на свой счет более 6 тысяч минут в национальной сборной, 75 побед и 24 гола.

Свой первый гол Сильва забил в товарищеском матче против Греции в августе 2007 года. Полузащитник стал ключевым игроком сборной во время победы на Чемпионате Европы в 2008 году с Луисом Арагонесом, во время Чемпионата мира в 2010 году и Чемпионата Европы в 2012 году с Висенте Дель Боске.

«Я невероятно счастлив, для меня это было мечтой, которая стала реальностью. Надеюсь провести еще много минут на поле со сборной», – сообщил Давид Сильва в смешанной зоне после матча.