Данило перешел в «Манчестер Сити» к Гвардиоле

Бразильский правый защитник «Мадрида» Данило продолжит свою карьеру в «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы. Игрок покинул сборы «Реала» в США, чтобы пройти медицинское обследование и подписать пятилетний контракт с «Сити».

Защитник, который провел последние два сезона в столице Испании, уходит из «Мадрида» в поисках игрового времени. «Реал» поблагодарил Данило за профессионализм и отдачу во время игры за столичный клуб, с которым он выиграл две Лиги Чемпионов подряд и одну Ла Лигу.

«Я очень рад стать новым игроком «Манчестер Сити», – приводит слова Данило официальный сайт английского клуба. Пеп Гвардиола, в свою очередь, заверил, что бразилец создан для «Сити» и был одной из главный целей клуба этим летом.