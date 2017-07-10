Дани Себальос в шаге от перехода в «Реал Мадрид»

Полузащитник «Бетиса» Дани Себальос уже находится в Мадриде, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Реалом», о чем сообщает испанская газета AS.

По сообщению источника, футболист пройдет обследование в одной из клиник Мадрида уже сегодня после обеда, после чего «Реал» официально объявит о трансфере. Себальос подпишет шестилетний контракт с «Реалом» до 2023 года, а «Бетис» получит 18 миллионов за молодого игрока – на три миллиона больше, чем прописано в его контракте.

Несмотря на то, что «Реал Мадрид» сегодня начинает предсезонку, Себальос присоединится к команде только 21 июля уже во время тура США. Игроку предоставили дополнительные выходные в связи с участием в молодежном Чемпионате Европы, в котором Испании проиграла в финале Германии.