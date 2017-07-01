Дани Себальос – лучший игрок Чемпионата Европы до 21 года

Молодежной сборной Испании не удалось завоевать пятый Чемпионат Европы: команда проиграла в финале сборной Германии с минимальным счетом 1:0. Однако лучшим игроком турнира и обладателем Золотой бутсы стали именно испанские футболисты.

Лучшим игроком Чемпионата Европы назван полузащитник «Бетиса» Дани Себальос, который руководил игрой сборной на протяжении всего турнира. Лучшим бомбардиром ЧЕ стал полузащитник «Атлетико» Сауль, который оформил пять голов и отдал одну голевую передачу, хотя в финале ему все же не удалось отличиться. Лучшей игрой для него стала встреча с Италией в полуфинале, которой он забил хет-трик.

Серебряную бутсу получил полузащитник «Мадрида» Марко Асенсио, забивший три гола и отдавший одну голевую передачу, что позволило ему обойти бронзового призера португальца Брума.