Дани Алвес бесплатно покидает «Барселону»

«Барселона» поблагодарила своего защитника Дани Алвеса, который покидает клуб в конце этого сезона на правах свободного агента. Каталонский клуб предложил бразильцу попрощаться с болельщиками на «Камп Ноу» в начале следующего сезона.

«Мы выражаем свою благодарность Дани Алвесу за проведенные в «Барселоне» восемь лет, за которые он помог сделать этот клуб лучше. С момента перехода из «Севильи» в 2008 году Алвес стал вторым иностранным игроком с наибольшим количеством матчей и выиграл 23 кубка», – сообщает «Барса» на своем официальном сайте.

Новость об уходе Дани Алвеса подтвердил в четверг после обеда секретарь клуба Роберт Фернандес, который дал пресс-конференцию о нынешнем положении «Барселоны» и планах клуба в трансферное окно.