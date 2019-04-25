Бывший президент ФК «Барселона» оправдан по делу об отмывании денег

Испанский суд оправдал бывшего президента футбольного клуба "Барселона" Сандро Роселя и пятерых других фигурантов дела об отмывании денег.
Росель, его жена Марта Пинеда и еще четыре человека обвинялись в отмывании 20 млн евро через Бразильскую конфедерацию футбола с помощью продажи аудиовизуальных прав на 24 матча сборной Бразилии и заключении спонсорского контракта с крупным производителем спортивной одежды. Для всех фигурантов дела прокуратура требовала лишения свободы на сроки от 1 до 5 лет.
Однако суд не счел убедительными доводы обвинителей и оправдал Роселя и других фигурантов дела.Темы: Спорт Барселона