Бывший игрок «Атлетико» и «Майорки» погиб в авиакатастрофе в Колумбии

Бывший игрок мадридского «Атлетико» и «Майорки» Клебер Сантана оказался в числе погибших в авиакатастрофе, случившейся в Колумбии. В разбившемся самолете, на котором была бразильская команда «Шапекоэнсе», также находился Фелипе Мачадо, который раньше выступал за «Понтеведру».

Клебер Сантана перешел в «Атлетико» в сезоне 2007/08 и провел в мадридской футболке 38 игр в Ла Лиге, Кубке Короля и Лиге Европы, а также выиграл Кубок Интертото УЕФА. После «Атлетико» Сантана перешел в «Майорку», в составе которой забил один из лучших голов в карьере в ворота «Реала».

Мачадо провел в «Понтеведре» всего один сезон 2006/07, сыграв составе галисийского клуба 35 матчей. «Атлетико», «Понтеведра» и другие испанские клубы выразили соболезнования родным и друзьям погибших на своих официальных сайтах и в социальных сетях.