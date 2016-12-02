Букмекеры считают «Барселону» фаворитом в матче с «Реалом»

Уже в эту субботу на «Камп Ноу» «Реал Мадрид» встретится с «Барселоной» в главном противостоянии сезона. Несмотря на то, что «Реал» подходит к матчу в положении лидера и опережает «Барсу» на шесть очков, букмекерские конторы считают каталонскую команду фаворитом.

Коэффициент на победу «Барселоны» в среднем составляет 1,84, на ничью – 3,92, а на победу «Реала» - 3,85. В своих прогнозах конторы опираются на статистику встреч команд: с 1965 года «Мадриду» еще ни разу не удалось добиться двух побед на «Камп Ноу» подряд.

Ставки на победу «Мадрида» немного ниже в этом году благодаря беспроигрышной серии в 32 матча, тогда как в прошлом году на победу «сливочных» давали 4,81. Самым ожидаемым результатом считается ничья на «Камп Ноу», а маловероятным – победа «Мадрида». Кроме того, букмекеры уверены, что у MSN (Месси, Суарес и Неймар) больше шансов забить, чем у тройки нападающих «Мадрида», учитывая, что Гарет Бэйл травмирован.