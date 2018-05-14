Британские коллекционеры скупают «уродливые» испанские футболки

Заказ на тысячу футболок гранадского клуба «Лоха» поступил из Соединённого королевства после того, как они стали хитом на выставке Национального музея футбола в Манчестере.

Почти всю площадь футболок занимает принт с креветками в знак того, что спонсором этой команды третьего дивизиона является местная компания морепродуктов Mariscos Apolo. Из-за принта футболка была названа «самой уродливой» в мире, чем и завоевала сердца британцев, среди которых в последнее время набирает популярность коллекционирование футбольных форм с неудачным дизайном.