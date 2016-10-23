Болельщик «Валенсии» бросил бутылку в Неймара

Игрок «Барселоны» Неймар получил удар пластиковой бутылкой во время празднования победного гола своей команды на последней минуте встречи с «Валенсией» (2:3). Лео Месси отреагировал на выброшенную на поле бутылку, обратившись к трибуне со словами «Сукины дети!»

«Во время остановки игры и празднования гола «Барселоны» с одной из трибун на поле полетели несколько бутылок, одна из которых попала в игрока «Барселоны» под 11-м номером - Неймара Да Силва Сантоса. Футболист смог продолжить матч без медицинской помощи», – сообщается в протоколе матча от Ундиано Мальенко.

После матча «Валенсия» опубликовала на сайте официальное заявление, в котором выступила с критикой такого поведения на стадионе, пообещав провести расследование и предотвратить повторение этого инцидента в будущем.