«Бетис» поддержал украинского футболиста Романа Зозулю

Испанский «Райо Вальекано» объявил об аренде до конца сезона украинского футболиста Романа Зозули из «Бетиса», но уже на следующий день игроку пришлось покинуть расположение команды из-за недовольства болельщиков. Болельщики «Райо» обвинили Зозулю в нацизме и потребовали аннулировать недавно оформленную сделку. Игрок был вынужден вернуться в «Бетис», где его поддержали товарищи по команде. Стоит отметить, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас пообещал разобраться в сложившейся ситуации.

«Мы хотим выразить возмущение тем, через что пришлось пройти нашему товарищу Роману в последние часы. Его профессионализм и поведение были идеальными с первого момента, и мы выступаем против высказанных обвинений», – заявили футболисты «Бетиса».

Кроме «Бетиса», Зозулю также поддержали игроки и тренерский штаб сборной Украины: «Мы возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг нашего партнера и товарища Романа Зозули. Роман для всех нас всегда был и является профессионалом, патриотом и замечательным человеком. Обвинения в адрес Романа носят провокационный характер, мы все стоим на защите интересов Украины».