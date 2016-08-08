Бельмонте заработала первую медаль для Испании на Олимпиаде

Испанская пловчиха Мирея Бельмонте завоевала первую и пока единственную медаль для испанской команды спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортсменка выиграла бронзовую медаль, финишировав третьей на дистанции 400 метров комплексным стилем.

Бельмонте сумела выхватить победу на последних метрах, обойдя британку Ханну Майли на несколько сантиметров. Все указывало на то, что испанка будет бороться за серебро, однако Мирея испытывала сложности при преодолении дистанции на спине и баттерфляем, сделав отличный рывок на последних метрах.

Для Миреи это третья олимпийская медаль: в 2012 году пловчиха выиграла две серебряные медали на Олимпийских играх в Лондоне (200 метров баттерфляем и 800 метров свободным стилем).