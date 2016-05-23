«Барселона» завоевала седьмой дубль «Ла Лига - Кубок Короля» в истории

В это воскресенье «Барселона» завоевала свой 28-й Кубок Короля в матче против «Севильи» (2:0) на «Висенте Кальдерон». Для каталонской команды это уже седьмой чемпионский дубль в истории после завоевания Ла Лиги на прошлой неделе.

Восемь сезонов «Барселоны» завершились завоеванием двух кубков. Ла Лигу и Лигу Чемпионов «Барселона» выигрывала в сезонах 1991/92, 2005/06, 2010/11, а Лигу и Кубок Короля – в сезоне 1951/52, 1952/53, 1958/59, 1997/98 и 2015/16.

Кроме того, «Барселона» также выигрывала два требла за всю историю: в 2008/09 с Пепом Гвардиолой и в прошлом году под руководством Луиса Энрике. В этом году «Барсу» на пути к треблу остановил «Атлетико», который через неделю встретится в финале Лиги Чемпионов с «Реалом».