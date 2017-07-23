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          Новости Испании » Новости » Спорт » «Барселона» Вальверде обыграла «Ювентус»

          «Барселона» Вальверде обыграла «Ювентус»

          15:14 23.07.2017

          Новый проект «Барселоны» под руководством Эрнесто Вальверде начался с победы на итальянским «Ювентусом» (1:2) в товарищеском матче на стадионе MetLife в Нью-Джерси (США). Неймар, который может покинуть команду в ближайшее время, отличился дублем в ворота Буффона.

          Товарищеский матч проходил в рамках ежегодного летнего турнира Международный кубок чемпионов, в котором участвуют лучшие команды Европы. Еще до начала матча Неймара был главным героем из-за слухов об уходе, но и на поле бразильцу удалось показать свою силу. Месси, хоть и не сумел забить, вновь стал мотором команды и задавал ритм игры каталонцев. 

          Оба гола «Барсы» пришли в первом тайме: на 15-й минуте Неймар сыграл в стеночку с Пако Алькасером, а во втором, на 26-й минуте, обошел пятерых игроков, чтобы пробить Буффона. Подопечные Аллерги, которые весь матч навешивали в штрафную, были простыми зрителями на игре «Барселоны».

          Во втором тайме оба тренера сменили свои команды, и «Ювентусу» удалось отыграться одним мячом, который, однако, никак не изменил ход встречи. Итальянцы стали больше похоже на самих себя, но «Барсы» продолжала владеть игрой и контролировать соперника.

          «Ювентус» – «Барселона» 1:2 

          Голы: 0:1 – 15' Неймар, 0:2 – 26' Неймар, 1:2 – 63' Кьеллини.

          «Ювентус»: Буффон (Шченсны, 46'), Бенатия (Мандрагора, 69'), Лихтштайнер (Де Шильо, 46'), Бардзальи (Кьеллини, 46'), Асамоа (Алекс Сандро, 60'), Маркизио (Пьянич, 46'), Бентанкур (Куадрадо, 60'), Лемина (Дибала, 59'), Стураро (Дуглас Коста, 59'), Хедира (Ринкон, 46'), Манджукич (Игуаин, 60').

          «Барселона»: Силлессен (Ортола, 46'), Алеиш Видаль (Нелсон Семеду, 46'), Пике (Марлон, 46'), Динь (Альба, 46'), Маскерано (Умтити, 46'), Ракитич (Денис Суарес, 46'), Серджи Сампер (Бускетс, 46'), Иньеста (Аленья, 46'), Неймар (Серджи Роберто, 46'), Месси (Туран, 46'), Пако Алькасер (Суарес, 46').

          Темы: Спорт

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