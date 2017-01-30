«Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» на выезде

«Барселона» потеряла очки на «Бенито Вильямарин» в матче 19-го тура против «Бетиса» (1:1), который доминировал на протяжении 75 минут встречи. Только гол Луиса Суареса на последних минутах спас каталонцев от поражения и потери трех очков.

Благоприятная серия игр и хорошая игра «Барсы» завершились против «Бетиса», который в первом тайме полностью обыграл соперника. На 75-й минуте Алекс Алегрия заслуженно вывел хозяев вперед на табло, а до этого гола «Барселона» не существовала, делала огромное количество ошибок и почти не создавала моментов.

Пропустив гол, подопечные Луиса Энрике активизировались и начали атаковать «Бетис», пытаясь хотя бы сравнять счет. На 90-й минуте благодаря голевой передаче Месси Луису Суаресу удалось забить ответный гол в чуть ли не единственный момент невнимательности со стороны «Бетиса».

В разные моменты матча «Бетис» мог забить еще один гол, чтобы оставить при себе три очка, но и у «Барсы» в конце встречи был гол, который судья решил не засчитывать. Несмотря на потерю очков, каталонцы с 42 очками поднялись на второе место благодаря поражению «Севильи» против «Эспаньола».

«Бетис» – «Барселона» 1:1

Голы: 1:0 – 75' Алегрия, 1:1 – 90' Суарес.

«Бетис»: Адан, Пиччини, Манди, Пеццелья, Тошка, Дурмиси, Петрос (Рафа Наварро, 86'), Пардо (Донк, 69'), Себальос, Алегрия (Матиас Науэль, 85'), Рубен Кастро.

«Барселона»: тер Стеген, Алеиш Видаль, Пике, Матье, Динь (Альба, 68'), Денис Суарес (Андре Гомеш, 59'), Ракитич, Туран (Серджи Роберто, 68'), Месси, Суарес, Неймар.