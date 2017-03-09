«Барселона» совершила исторический камбэк в Лиге Чемпионов, обыграв «ПСЖ» (6:1) на «Камп Ноу» после первой игры, в которой каталонцы проиграли 4:0. «Барсе» удалось преодолеть разочарование после гола Кавани, а также нехватку одного гола на последних минутах.

Камбэк был нереальной целью, потому что никому до этого момента не удалось отыграться после 4:0 в рамках турниров УЕФА. Как и ожидалось, «Барса» вышла играть по схеме 3-4-3, которая привела команду к разгромным победам в Ла Лиге в последние недели.

Несмотря на опасность защиты с тремя игроками, в этот раз «Барса» не перестраивалась на 4-4-2, однако опекала каждого футболиста «ПСЖ» в момент, когда французы владели мячом. В тактическом плане «Барселона» показала идеальную и точную игру, которой «ПСЖ» не мог противостоять.

Несмотря на сложности до самых последних минут, «Барселона» продолжала верить в свои силы и атаковать в поисках гола. Сразу же после перерыва Месси забил третий гол с пенальти, который был назначен ошибочно по требованию бокового судьи.

Третий гол еще больше вдохновил «Барсу» и вынудил Унаи Эмери прибегнуть к тактическим перестановкам и еще большему прессингу соперника. Это подействовало отлично на слабую защиту каталонцев, и на 62-й минуте Кавани отправил ответный мяч в ворота Тер Стегена.

Несмотря на пропущенный гол, «Барселона» продолжала идти вперед, а «ПСЖ» пытался забить через контратаки. На последних минутах встречах Неймар отметился быстрым дублем со штрафного и сомнительного пенальти, однако даже эти два гола не выводили «Барсу» в четвертьфинал. Героем ночи стал Серджи Роберто, на удачу отправивший мяч в сторону ворот и тем самым давший «Барселоне» историческую путевку в следующий тур.

«Барселона» – «ПСЖ» 6:1

Голы: 1:0 – 3' Суарес, 2:0 – 40' Курзава (автогол), 3:0 – 50' Месси (пенальти), 3:1 – 62' Кавани, 4:1 – 88' Неймар, 5:1 – 90' Неймар (пенальти), 6:1 – 90' Серджи Роберто.

«Барселона»: тер Стеген, Маскерано, Пике, Умтити, Бускетс, Рафинья (Серджи Роберто, 76'), Неймар, Ракитич (Андре Гомеш, 84'), Иньеста (Туран, 65'), Месси, Суарес.

«ПСЖ»: Трапп, Менье (Крыховяк, 90'), Маркиньос, Тиаго Силва, Курзава, Лукас Моура (Ди Мария, 55'), Верратти, Рабьо, Матюиди, Дракслер (Орье, 75'), Кавани.