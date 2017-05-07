"Барселона" разгромила "Вильярреал" на "Камп Ноу"

Таким образом, "Барса" продолжает свою борьбу с "Мадридом" за Ла Лигу, в которой у каталонцев осталось всего две игры, а у "Реала" – три. Это был самый сложный соперник из оставшихся, и "Барселона" не сдавалась и вытащила матч, который мог завершиться с совсем иным счётом.

В тактическом плане матч начинался просто отлично: команды присматривались к друг другу, не создавая особо опасных моментов и не переходя центр поля. С течение времени "Барса" все больше навязывала сопернику свою игру и владела мячом, однако совершала опасные ошибки при выводе мяча из защиты.

Неймару удалось открыть счёт на 21-й минуте точным ударом в правый угол ворот - это был первый гол бразильского нападающего с 29-го тура. Однако "Вильярреал" не сдался после пропущенного мяча и пошёл в атаку в надежде сравнять счёт, что и получилось сделать спустя всего десять минут.

До самого конца первого тайма обе команды создавали опасные моменты, но выйти вперёд на табло удалось "Барсе" благодаря голу Месси в раздевалку. Второй тайм начался так же, как закончился первый: подопечные Луиса Энрике контролировали матч, но "Вильярреал" доставлял немало проблем сопернику на контратаках. Гол Луиса Суареса на 69-й минуте придал "Барселоне" спокойствия на оставшуюся встречу, а за десять минут до финала Месси поставил точку в матче, исключив возможность камбэка "Вильярреала".

"Барселона" –" Вильярреал" 4:1

Голы: 1:0 – 21' Неймар, 1:1 – 32' Бакамбу, 2:1 – 45' Месси, 3:1 – 69' Суарес, 4:1 – 82' Месси (пенальти)

"Барселона": тер Стеген, Умтити, Пике, Динь (Альба, 75'), Серджи Роберто (Маскерано, 78'), Ракитич (Андре Гомеш, 83'), Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.

"Вильярреал": Фернандес, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Дос Сантос, Родри Эрнандес, Тригерос, Сориано (Кастильехо, 72'), Бакамбу (Адриан, 83'), Сольдадо (Сансоне, 72').