«Барселона» разгромила «Спортинг» и без Месси

«Барселона» обыграла «Спортинг» на выезде с разгромным счетом 5:0 благодаря удалению защитника хихонцев на 74-й минуте встречи. Это удаление не позволило «Спортингу» продолжить конкурентную игру, а «Барса» воспользовалась моментом, чтобы увеличить счет до разгромного.

Подопечные Луиса Энрике провели не самую удачную игру, но голы Луиса Суареса и Рафиньи в первом тайме придали «Барселоне» спокойствие. Несмотря на отсутствие Ракитича, Иньесты и Жорди Альба после игры с «Атлетико» посреди недели, каталонцы не испытывали больших проблем против «Спортинга».

«Барселона», как и обычно, старалась владеть мячом, а «Спортинг» подбирал потерянный мяч и пытался обыграть соперника на контратаках. Однако исход встречи решили индивидуальные качества игроков «Барсы», которые еще до перерыва вывели команду вперед на табло.

Даже при счете 2:0 в пользу «Барсы» хихонская команда оставалась в игре и пыталась приблизиться к воротам соперника. Удаление защитника Лоры за 15 минут до финального свистка ослабил хозяев, которые пропустили еще дубль от Неймара и гол от Арды Турана на последних минутах встречи.

«Спортинг» – «Барселона» 0:5

Голы: 0:1 – 29' Суарес, 0:2 – 32' Рафинья, 0:3 – 81' Неймар, 0:4 – 85' Туран, 0:5 – 88' Неймар.

«Спортинг»: Куэльяр, Хорхе Мере, Кастельяно, Лора, Аморебьета, Родригес (Дуглас Перейра, 77'), Касес, Гомес (Нди, 68'), Альварес, Бурги, Чоп (Кастро, 68').

«Барселона»: тер Стеген, Матье, Пике, Динь, Андре Гомеш, Серджи Роберто, Рафинья, Бускетс (Суарес, 69'), Туран, Неймар, Суарес (Пако Алькасер, 72').

Удаление: Лора 74'.