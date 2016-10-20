«Барселона» разгромила «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы

«Барселона» в очередной раз обыграла команду своего бывшего тренера Пепа Гвардиолы, который сейчас работает с «Манчестер Сити» (4:0). Хет-трик Лео Месси и гол Неймара не оставили никаких шансов английской команде, которая осталась вдесятером на 53-й минуте.

«Барселона» почти в каждом моменте матча превосходила своего соперника, за исключением нескольких минут в конце первого тайма. Каталонцы показывали вертикальную игру, владели мячом и лучше прессинговали, а вернувшийся после травмы Лео Месси просто реализовывал моменты команды.

«Сити» старался высоко прессинговать «Барсу» по схеме 4-4-2 с Сильвой и Де Брюйне в атаке, однако команда Луиса Энрике без проблем отбирала у соперника мяч еще при выходе из защиты. Именно ошибки «Сити» приводили к голевым моментам, один из которых закончился голом Месси на 17-й минуте.

Если в первом тайме на поле можно было заметить достаточно равную игру, то после удаления Клаудио Браво в начале второго тайма игра перешла полностью в руки «Барселоны». «Сити», оставшись вдесятером, уже ничего не мог противопоставить «Барсе», которая с удовольствием оформила еще три года до финального свистка.

В данный момент «Барселона» занимает первое место в своей группе с 9 очками, а победа в следующем туре Лиги Чемпионов против того же «Манчестер Сити» на выезде может принести досрочный выход на стадию плей-офф.

«Барселона» – «Манчестер Сити» 4:0

Голы: 1:0 – 17' Месси, 2:0 – 61' Месси, 3:0 – 69' Месси, 4:0 – 89' Неймар.

«Барселона»: тер Стеген, Маскерано, Пике (Матье, 39'), Умтити, Альба (Динь, 10'), Ракитич, Бускетс, Иньеста (Андре Гомеш, 80'), Месси, Суарес, Неймар.

«Манчестер Сити»: Браво, Сабалета (Клиши, 57'), Отаменди, Стоунз, Коларов, Фернандиньо, Гюндоган (Агуэро, 79'), Стерлинг, Сильва, Нолито (Кабальеро, 57'), де Брюйне.

Удаления: Браво 53', Матье 73'.