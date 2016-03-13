«Барселона» разгромила «Хетафе» со счетом 6:0

В рамках 29-го тура Чемпионата Испании «Барселона» добилась легкой победы против «Хетафе» (6:0), который даже не продемонстрировал никакой борьбы. Несмотря на многочисленные ротации, «Барселона» оторвалась еще на три очка от «Мадрида», который играет на выезде против «Лас Пальмас» в это воскресенье.

Ни одна из команд не доминировала в матче полностью, и «Барселоне» даже не удавалось обеспечить себе владение мячом, однако присутствие каталонцев на чужой стороне поля сделало свое дело. Комбинация между Месси и Неймаром завершилась пасом на Жорди Альба, который отправил мяч в сторону ворот, но атака в итоге вылилась в гол Хуана Родригеса в свои ворота.

Несмотря на попытки «Хетафе» атаковать, «Барселоне» без особых усилий удалось забить множество голов, что убило все сопротивление мадридцев. Второй гол оформил Мунир, который умело пользуется небольшим предоставленным игровым временем.

Полностью нейтрализовав своего соперника, «Барселона» продолжала забивать голы направо и налево. Первый тайм завершился со счетом 4:0 благодаря голам Неймара и Месси, а в начале второго тайма финальную точку в матче поставил Арда Туран и Неймар.

«Барселона» – «Хетафе» 6:0

Голы: 1:0 – 8' Родригес (автогол), 2:0 – 19' Мунир, 3:0 – 32' Неймар, 4:0 – 40' Месси, 5:0 – 51' Неймар, 6:0 – 57' Туран.

«Барселона»: Браво, Алеиш Видаль, Пике (Бартра, 69'), Матье (Вермален, 61'), Альба, Туран, Серджи Роберто, Иньеста (Серджи Сампер, 61'), Месси, Мунир, Неймар.

«Хетафе»: Гуаита, Буэндия, Верхини, Веласкес, Перейра, Йода, Родригес, Медран, Леон (Гомес, 55'), Вамберто (Менса, 78'), Щепович (Родригес, 54').