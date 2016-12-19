«Барселона» разгромила «Эспаньол» в каталонском дерби

«Барселона» обыграла с разгромным счетом «Эспаньол» (4:1) в рамках каталонского дерби и последнего матча в 2016 году. Голами отличись Лео Месси, Жорди Альба и дубль оформил Луис Суарес.

Для «Эспаньола» это был первый проигранный матч за десять туров, однако «Барса» полностью доминировала на поле с первой до последней минуты. Попытки «Эспаньола» прессинговать соперника вылились в контратаки команды Луиса Энрике, и уже на 18-й минуте «Барса» открыла счет благодаря голу Суареса.

Эта встреча стала одним из лучших матчей Лео Месси в сезоне: он уверенно и с легкостью расправлялся с защитой «Эспаньола», создавая голевые моменты и выводя своих товарищей по команде к воротам. Именно пас Месси и привел ко второму голу Суареса на 67-й минуте, и в следующей атаке Альба увеличил счет до 3:0.

За все 90 минут «Эспаньол» создал всего один голевой момент, с которого Лопес Сильва и забил на 79-й минуте. В конце встречи у Месси было несколько отличных моментов, чтобы увеличить счет, однако забить удалось только на последней минуте игры.

Таким образом, «Барселона» отстает всего на три очка от лидера Ла Лиги «Мадрида», у которого еще одна игра в запасе из-за участия в Клубном чемпионате мира, где они стали чемпионами в это воскресенье.

«Барселона» – «Эспаньол» 4:1

Голы: 1:0 – 18' Суарес, 2:0 – 67' Суарес, 3:0 – 69' Альба, 3:1 – 79' Лопес Сильва, 4:1 – 90' Месси.

«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Маскерано, Альба, Суарес (Рафинья, 66'), Бускетс (Умтити, 74'), Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

«Эспаньол»: Лопес (Роберто, 53'), Лопес, Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Пьятти (Рейес, 79'), Хави Фуэго, Диоп, Хурадо, Кайседо (Мелендо, 71'), Морено.