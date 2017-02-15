«Барселона» пропустила четыре мяча от «ПСЖ»

«ПСЖ» обыграл «Барселону» с разгромным счетом 4:0 в первой встрече в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов на стадиона «Парк де Пренс». Французы не только продемонстрировали эффективность в атаке, но и полностью нейтрализовали «Барсу», которая даже не смогла создать ни одного опасного момента.

Единственным ударом по воротам от «Барсы» стал удар головой Умтити, который попал в створ, а вот у «ПСЖ» было достаточно моментов, чтобы завершить встречу с еще более разгромным счетом. Перед «Барсой» теперь стоит сложнейшая задача отыграться на следующей неделе на «Камп Ноу» после такого неудовлетворительного результата.

«ПСЖ» доминировал на поле с первой до последней минуте, а все попытки «Барселоны» заиграть проваливались с треском – даже тройка в нападении никак не смогла помочь команде. Подопечным Унаи Эмери удалось полностью нейтрализовать все сильные стороны «Барсы», которая не смогла на ходу изменить свою игровую стратегию.

Ди Мария, игравший множество раз против «Барсы» во время выступления за «Мадрид», открыл счет уже на 18-й минуте, а во втором тайме отметился еще одним мячом. Кроме того, переход Дракселера повысил уровень игры «ПСЖ», и немец уже сейчас становится головной болью многих соперников.

«ПСЖ» – «Барселона» 4:0

Голы: 1:0 – 18' Ди Мария, 2:0 – 40' Дракслер, 3:0 – 55' Ди Мария, 4:0 – 71' Кавани.

«ПСЖ»: Трапп, Менье, Маркиньос, Кимпембе, Курзава, Верратти (Нкунку, 70'), Рабьо, Матюиди, Ди Мария (Лукас Моура, 61'), Кавани, Дракслер (Пасторе, 86').

«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Андре Гомеш (Рафинья, 58'), Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73'), Месси, Суарес, Неймар.