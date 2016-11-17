«Барселона» подписала рекламный контракт с компанией Rakuten

«Барселона» сообщила о заключении нового рекламного контракта с японской компанией Rakuten, которой принадлежит крупнейший онлайн-магазин в Японии. Начиная с сезона 2017/18, Rakuten заменит Qatar Airways на футболках «Барсы».

Как сообщил представитель клуба, «Барселона» будет получать 55 миллионов евро в сезон в рамках нового соглашения. Кроме того, в случае победы в Лиге Чемпионов каталонский клуб получит дополнительные 5 миллионов, а в случае победы в Ла Лиге – дополнительные 1,5 миллиона евро.

Заключение нового контракта до 2021 года прошло в эту среду на «Камп Ноу» в присутствии президента «Барселоны» и президента Rakuten. «Нам нужны такие инновационные партнеры, как Rakuten. Эта компания входит в топ-10 мировых интернет-компаний», – сообщил вице-президент «Барселоны».