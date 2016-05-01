«Барселона» по-прежнему лидирует в Ла Лиге

«Барселона» сделала еще один шаг к покорению Ла Лиги, обыграв «Бетис» на выезде со счетом 0:2. Каталонская команда продолжает зависеть от самой себя, в то время как «Атлетико» и «Реал Мадрид» дышат лидеру в спину и не теряют очки.

Команда Луиса Энрике, которая громила всех подряд, осталась позади, и теперь «Барса» словно выживает каждый тур на поле. Первый тайм «Барса» провела достаточно вялый, почти не создавая опасных моментов и не беря инициативу в свои руки.

Уже на 35-й минуте «Бетис» остался вдесятером из-за удаления Вестерманна, и это помогло «Барсе» взять контроль в матче в свои руки. Каталонцы прессинговали соперника и создавали опасные моменты, однако открыть счет удалось только на 5-й минуте второго тайма.

Гол Ракитича уничтожил все надежды «Бетиса». Итоговую точку в матче поставил Луис Суарес, забив свой 35-й гол в Чемпионате Испании. Как и «Атлетико» с «Реалом», «Барселоне» с трудом удалось добиться победы в этом туре против «Бетиса», который закрывался в защите и почти не шел в атаку.

«Бетис» – «Барселона» 0:2

Голы: 0:1 – 50' Ракитич, 0:2 – 81' Суарес.

«Бетис»: Адан, Пеццелья, Монтойя, Бруно Гонсалес, Вестерманн, Петрос, Ндиайе, Санчес (Мусонда, 55'), Сехудо, Себальос (Портильо, 69'), Рубен Кастро (ван Вольфсвинкел, 79').

«Барселона»: Браво (тер Стеген, 88'), Пике, Альба, Дани Алвес (Серджи Роберто, 74'), Бускетс, Ракитич (Туран, 86'), Маскерано, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.

Удаление: Вестерманн 35'.