«Барселона» обратится в суд по поводу комментариев Тебаса и решения RFEF

«Барселона» сообщила о решении обратиться в Административную комиссию по вопросам спорта (TAD) в связи с комментариями президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и решением Комитета чемпионата Испании, которая посчитала действия игроков «Барсы» непрофессиональными.

Хавьер Тебас заявил, что игроки «Барселоны» симулировали в моменте с брошенной бутылкой и кто-то из них специально упал на газон. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отметил, что такие комментарии не помогают улучшить обстановку, а это как раз должно быть целью, как глав спортивных организаций, так и клубов.

Что касается решения Комитета чемпионата Испании, который оштрафовал «Валенсию» на 1,5 тысячи евро за брошенную бутылку, то Бартомеу считает комментарии в заявлении неуместными и непозволительными. Напомним, что Федерация, в которой принадлежит Комитет, заявила, что игроки «Барсы» вели себя непрофессионально и провокационно во время празднования победного гола на «Месталье».