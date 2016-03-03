«Барселона» и Месси номинированы на премии Laureus

«Барселона» стала единственным представителем испанского спорта среди претендентов на премии Laureus, которые вручаются лучшей команде и лучшему спортсмену года. Награждение пройдет 18 апреля в Берлине. На нем будет присутствовать Лео Месси, номинированный на звание лучшего спортсмена года.

В прошлом году «Барселона» также была номинирована на эти премии за два требла в футболе: Ла Лиги, Лиги Чемпионов и Кубка Короля. В этом году в этой номинации каталонская команда встретится с «Олл Блэкс» (регби, Новая Зеландия), «Голден Стэйт Уорриорз» (баскетбол, США), британской командой на Кубке Дэвида (теннис), «Мерседес» (Формула-1, Германия) и женской сборной США по футболу.

Вместе с «Барсой» на звание лучшего спортсмена года уже в пятый раз номинирован Лео Месси. С Месси за звание лучшего спортсмена поборются Новак Джокович (теннис), Усейн Болт (легкоатлет), Льюис Хэмильтон (Формула-1), Стефан Карри (баскетбол, США) и Джордан Спайет (гольф, США).