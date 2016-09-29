«Барселона» добилась волевой победы в Германии

«Барселона» обыграла менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 2:1 на выезде, отыгравшись во втором тайме благодаря голам Турана и Пике. Еще три победных очка расположили «Барсу» на первой строчке группы после второго тура групповой стадии Лиги Чемпионов.

«Барселона» планировала прессинговать соперника с первых минут, однако в первом тайме прессингом, к удивлению каталонцев, занималась «Боруссия». Уже на 35-й минуте немцам удалось открыть счет благодаря голу Азара, а «Барса» безуспешно пыталась создать хоть какую-то атаку и подстроить свою игру под соперника.

В отсутствии Месси «Барселона» не чувствовала себя комфортно на поле, несмотря на то, что Суарес, Неймар и Алькасер усердно работали в атаке. После сложного начала и перерыва Луис Энрике сделал две замены, и каталонцам наконец удалось прижать соперника к воротам и выбить их из игры.

На 65-й минуте Арда Туран, который вышел на замену Ракитичу несколькими минутами ранее, сравнял счет, а на 73-й минуте Пике принес «Барселоне» победу, оказавшись в штрафной соперника около неправильно выбитого мяча. «Боруссия» надеялась, что сможет показать игру в стиле «Атлетико» – закрывшись в защите, однако для этого у немецкой команды не хватает опытных игроков.

«Боруссия М» – «Барселона» 1:2

Голы: 1:0 – 34' Азар, 1:1 – 65' Туран, 1:2 – 73' Пике.

«Боруссия М»: Зоммер, Корб, Кристенсен, Эльведи, Траоре, Крамер, Дауд, Вендт, Штиндль (Хан, 83'), Азар (Херрманн, 80'), Раффаэл (Джонсон, 48').

«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Маскерано, Альба, Ракитич (Туран, 59'), Бускетс, Иньеста, Пако Алькасер (Рафинья, 54'), Суарес, Неймар.