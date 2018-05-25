Автогонщик Карлос Сайнс раскритиковал полемику вокруг испанского флага

Пилот Формулы-1 отрицает политический подтекст, который некоторые усмотрели на Гран-при Испании, когда Сайнс-младший и Фернандо Алонсо по завершении гонки пронесли испанский флаг вдоль всего трека.

Сайнс-младший выразил негодование, поскольку «приходится объясняться за то, что показываешь свой флаг». Он заявил, что, побывав в разных уголках мира и познакомившись с разными странами, он гордится тем, что является частью Испании. По его словам, Испания - уникальный случай, когда демонстрация национального флага расценивается как негативный жест. Со своей стороны, пилот Формулы-1 отметил, что старается способствовать избавлению от этих предрассудков.