Аугуст Фернандес получил разрыв крестообразных связок

Как сообщает официальный сайт «Атлетико», у полузащитника «Атлетико» Аугуста Фернандеса диагностирован разрыв крестообразных связок, полученный в матче шестого тура Ла Лиги против «Депортиво» (1:0).

Напомним, что игрок покинул поле на 19-й минуте встречи с «Депортиво» на «Висенте Кальдерон». Несмотря на победу, такая серьезная травма становится худшей новостью для Диего Симеоне. В ближайшее время Аугусто предстоит операция, после которой его ожидают долгие месяцы восстановления.

Поскольку средний срок восстановления после такой травмы занимает от 4 до 6 месяцев, то полузащитник, скорее всего, не вернется к игре до конца этого сезона.

Кроме Аугуста Фернандеса, в матче с «Депортиво» защитник «Атлетико» Хосе Хименес получил повреждение приводящей мышцы правой ноги. После дополнительных обследований будет известно, насколько серьезна травм и как долго займет восстановление.