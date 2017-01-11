«Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Короля

«Атлетико» обеспечил себе путевку в четвертьфинал Кубка Короля, несмотря на поражение в ответной игре 1/8 финала против «Лас-Пальмас» (2:3). Гризманн и Корреа вывели свою команду вперед, однако гости воспользовались удачным моментом и вырвали победу на последних минутах.

Диего Симеоне сделал ставку в этом матче на Гризманна, оставив Торреса на скамье, а тренер «Лас-Пальмас» Кике Сетьен изменил стартовый состав после неудачной первой игры (2:0). Задача отыграться на выезде казалось невыполнимой, но именно этот первый результат и позволил «Атлетико» пройти в следующий тур с общим счетом 4:3.

Первый тайм на «Висенте Кальдерон» прошел без опасных моментов, а настоящая игра началась только после перерыва. Уже на 49-й минуте Гризманн вывел «Атлетико» вперед на табло, но «Лас-Пальмас» достаточно быстро отреагировал и сравнял счет.

Анхель Корреа удвоил счет, отправив мяч в ворота между ног вратаря, и казалось, что игра находится под контролем «Атлетико». Уверенность в выходе в четвертьфинал и, как следствие, небольшая расслабленность на последних минутах дала возможность «Лас-Пальмас» сначала сравнять счет, а потом и забить победный гол. Всего одного гола не хватило команде Кике Сетьена, чтобы выбить «Атлетико» из Кубка Короля.

«Атлетико» – «Лас-Пальмас» 2:3

Голы: 1:0 – 49' Гризманн, 1:1 – 57' Ливая, 2:1 – 61' Корреа, 2:2 – 89' Ливая, 2:3 – 90' Гарсия.

«Атлетико»: Мойя, Люка Эрнандес (Габи, 46'), Хименес, Врсалько, Хуанфран, Сауль, Гайтан, Гризманн (Торрес, 64'), Коке, Корреа (Баре, 79'), Годин.

«Лас-Пальмас»: Лисоаин, Гарсия Сантана, Элдер Лопеш, Артилес, Маседо (Лемос, 61'), Момо (Виера, 72'), Кастельяно, Домингес, Гарсия, Ливая, Сантана (Монторо, 25').