«Атлетико» в третий раз выиграл Лигу Европы

Мадридский «Атлетико» обыграл французский «Марсель» в финале футбольной Лиги Европы со счетом 3:0.

Таким образом испанский клуб стал победителем турнира в третий раз и сравнялся по числу побед с «Севильей».

В составе победителей дублем отметился нападающий Антуан Гризманн. Окончательный счет установил капитан мадридской команды Габи.

«Марсель» ни единожды имел шанс забить гол, однако удача была на стороне испанского клуба.

В концовке встречи Константинос Митроглу нанес мощный удар по воротам «Атлетико», но угодил в штангу. Также слаженная работа защиты «Атлетико» не оставила французской команде шансов.

Источник: «Известия»